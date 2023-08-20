Дожди с грозами сохранятся в Москве до конца воскресенья

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до конца дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Возможна гроза, при грозе - усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Власти просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.