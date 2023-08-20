Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Все оперативные службы находятся на месте, добавил он.