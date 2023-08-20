"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России из-за неблагоприятных погодных условий повысил уровень опасности в Москве до предпоследнего "оранжевого" уровня.

"Местами сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в его предупреждении, которое действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В комплексе городского хозяйства журналистам сообщили, что после 15:00 воскресенья и до конца суток в столице ожидаются гроза, местами с градом. "При грозе - усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - отмечается в сообщении.

Власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что дождь, местами ливень, продлится до 21:00 воскресенья.

"Может выпасть более 20% месячной нормы осадков, - подчеркнули в мэрии. - На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".