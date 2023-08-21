Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Тела трех утонувших диггеров нашли в Москве-реке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Тела трех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили спасатели, однако число жертв может возрасти, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В Москве-реке в районе парка Зарядье обнаружены тела трех человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что все они участвовали в воскресенье в коммерческой экскурсии по московскому подземелью.

МоскваСвыше 40% месячной нормы осадков выпало местами в Москве менее чем за часЧитать подробнее

По предварительной версии, диггеры утонули в результате мощного ливня, который обрушился на российскую столицу накануне.

"Точное количество участников экскурсии неизвестно. Их могло быть около 10 человек, поэтому число жертв может возрасти", - отметили в экстренных службах.

Водолазные поисковые работы в настоящее время продолжаются.

Зарядье Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Участки на ряде улиц в Москве будут закрыты 22 августа из-за проведения концерта

Участки на ряде улиц в Москве будут закрыты 22 августа из-за проведения концерта

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске полностью потушен

Свыше 40% месячной нормы осадков выпало местами в Москве менее чем за час

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных ливней

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных ливней

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализовали

В Подольске на складе Ozon произошел пожар

Атаки беспилотников на Москву

Пытавшийся нанести удар в Москве и Подмосковье дрон ВСУ подавили средствами РЭБ

В Москве с середины следующей недели будет не теплее плюс 20 градусов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });