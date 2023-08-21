Тела трех утонувших диггеров нашли в Москве-реке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Тела трех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы обнаружили спасатели, однако число жертв может возрасти, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В Москве-реке в районе парка Зарядье обнаружены тела трех человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что все они участвовали в воскресенье в коммерческой экскурсии по московскому подземелью.

По предварительной версии, диггеры утонули в результате мощного ливня, который обрушился на российскую столицу накануне.

"Точное количество участников экскурсии неизвестно. Их могло быть около 10 человек, поэтому число жертв может возрасти", - отметили в экстренных службах.

Водолазные поисковые работы в настоящее время продолжаются.