Свыше 40% месячной нормы осадков выпало местами в Москве менее чем за час

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сверхинтенсивные осадки обрушились на столицу с 15:00 до 16:00 воскресенья, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах зафиксирован град", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном (30 мм) административных округах.

"Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - подчеркивается в сообщении.

Власти просят горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными.

Москвичи в соцсетях, телеграм-каналы публикуют видео подтопленных улиц в разных районах Москвы. Сообщалось о потоках воды, проникшей в помещения торгового центра на Тимирязевской улице.

Столичный департамент транспорта в 16:15 заявил, что в связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в обе стороны. Ограничения были полностью сняты около 16:35.

Дептранс также предупредил, что из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта.

Информации о нанесенном городу ущербе и пострадавших в непогоду не поступало.

По уточненной информации Гидрометцентра России, из-за сильных ливней в Москве до полуночи действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.