Свыше 40% месячной нормы осадков выпало местами в Москве менее чем за час
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сверхинтенсивные осадки обрушились на столицу с 15:00 до 16:00 воскресенья, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах зафиксирован град", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном (30 мм) административных округах.
"Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - подчеркивается в сообщении.
Власти просят горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными.
Москвичи в соцсетях, телеграм-каналы публикуют видео подтопленных улиц в разных районах Москвы. Сообщалось о потоках воды, проникшей в помещения торгового центра на Тимирязевской улице.
Столичный департамент транспорта в 16:15 заявил, что в связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в обе стороны. Ограничения были полностью сняты около 16:35.
Дептранс также предупредил, что из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта.
Информации о нанесенном городу ущербе и пострадавших в непогоду не поступало.
По уточненной информации Гидрометцентра России, из-за сильных ливней в Москве до полуночи действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.