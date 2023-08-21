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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Экскурсии с диггерами по Неглинной в Москве приостановлены после гибели людей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ряд сайтов, предлагавших экскурсии по подземной реке Неглинной в Москве, остановил бронирования на ближайшие даты или удалил страницы с подземными прогулками по столице после гибели туристов в коллекторе.

"В Москве временно приостановлено проведение экскурсии по подземным коллекторам в связи с гибелью туристов 20 августа во время сильного ливня. Проводятся следственные мероприятия, устанавливают число, имена и местонахождение всех участников экскурсии", - говорится в сообщении, опубликованном на портале для туристов столицы "Москультура".

Кроме того, несколько сайтов, предлагавших экскурсии с диггерами, удалили информацию об этих прогулках.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что группа туристов, предположительно из 8 человек, отправились на экскурсию с диггерами по Неглинной 20 августа, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило. По последним данным, спасатели нашли трех погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Москва
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