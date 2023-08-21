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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиски пропавших после ливня диггеров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающимся поиске пропавших в коллекторе реки Неглинная, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что группа туристов, предположительно из 8 человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной 20 августа, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило. По последним данным, спасатели нашли нескольких погибших, в том числе одной несовершеннолетней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сергей Собянин Москва
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