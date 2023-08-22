Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия из-за информации об обнаружении неопознанного устройства на его территории, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.
"Парк открылся, работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Ранее на сайте парка появилась информация о том, что доступ в парк временно закрыт из-за поступившей информации о неопознанном устройстве. Посетители и работники были эвакуированы.
На прошлой неделе доступ в парк ограничивался трижды из-за неопознанного устройства.