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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия из-за информации об обнаружении неопознанного устройства на его территории, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Парк открылся, работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Ранее на сайте парка появилась информация о том, что доступ в парк временно закрыт из-за поступившей информации о неопознанном устройстве. Посетители и работники были эвакуированы.

На прошлой неделе доступ в парк ограничивался трижды из-за неопознанного устройства.

Зарядье Москва
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