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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Парк "Зарядье" снова временно закрыли из-за неопознанного устройства

Палаты бояр Романовых тоже закрыты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" второй день подряд временно закрыт для посетителей из-за поступившей информации о нахождении на территории парка неопознанного устройства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Сейчас в парке проводится проверка в связи с поступившей информацией о нахождении опасного устройства. Парк временно закрыт", - сказали в пресс-службе парка.

Во вторник парк "Зарядье" также был временно закрыт для посетителей из-за информации о том, что на территории парка нашли неопознанное устройство. Парк возобновил работу после окончания проверки.

Позднее в пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что 16 августа будут закрыты Палаты бояр Романовых, которые расположены на территории парка.

Зарядье Москва
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Парк "Зарядье" временно закрыт из-за неопознанного устройства

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