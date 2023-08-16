Парк "Зарядье" снова временно закрыли из-за неопознанного устройства

Палаты бояр Романовых тоже закрыты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" второй день подряд временно закрыт для посетителей из-за поступившей информации о нахождении на территории парка неопознанного устройства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Сейчас в парке проводится проверка в связи с поступившей информацией о нахождении опасного устройства. Парк временно закрыт", - сказали в пресс-службе парка.

Во вторник парк "Зарядье" также был временно закрыт для посетителей из-за информации о том, что на территории парка нашли неопознанное устройство. Парк возобновил работу после окончания проверки.

Позднее в пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что 16 августа будут закрыты Палаты бояр Романовых, которые расположены на территории парка.