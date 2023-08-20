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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Парк "Зарядье" временно закрывали из-за информации о неопознанном устройстве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" временно закрыли в воскресенье для посетителей.

"Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве", - говорится в сообщении на сайте парка.

Работники и посетители были эвакуированы, работают кинологические службы.

Чуть позже парк возобновил работу. "Проверка завершена. Парк работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе.

На этой неделе доступ в парк "Зарядье" ограничивался дважды из-за неопознанного устройства.

Москва Зарядье
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