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В Москве у станции метро "Нагатинский Затон" обустроят пешеходную набережную

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве у станции метро "Нагатинский Затон" обустроят пешеходную набережную, новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной, сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

Проект будет реализован в несколько этапов.

Как написал мэр, новый пешеходный мост протяженностью 220 метров свяжет станцию с улицей Речников. Оригинальная конструкция в форме полумесяца получит теплую архитектурную подсветку. "Новый мост значительно облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов, и, наверняка, станет популярным местом для встреч и прогулок", - добавил мэр.

Кроме того, построят внутриквартальный проезд, реконструируют Коломенскую улицу - на ней будут созданы парковочные карманы. Установят две современные остановки общественного транспорта, обновят системы уличного освещения.

На завершающем этапе будет благоустроена набережная вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 га.

Новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной. Велосипедные и пешеходные дорожки будут отделены друг от друга специальной буферной зоной.

"Отдохнуть и полюбоваться видом на реку можно будет со смотровых площадок с лавочками и шезлонгами. Построим и небольшой амфитеатр для проведения мероприятий под открытым небом", - добавил мэр.

Сергей Собянин Нагатинский затон Коломенская набережная Москва
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