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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Москве началось благоустройство Воробьевской набережной

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Благоустройство Воробьевской набережной станет завершающим этапом воссоздания природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы", эти работы уже начались, заявил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время ведется демонтаж дорожных покрытий, прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода", - сказал он.

Работы проводятся одновременно на всей набережной, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры.

В результате, по словам Бирюкова, на набережной появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, протяжность пешеходных маршрутов увеличится почти на 3 км, вдоль парапета проложат беговую дорожку со специальным покрытием, будет обустроена двухсторонняя велороллерная трасса. На набережной установят дополнительно сорок фонарей и 120 уличных торшеров.

Заммэра также сообщил, что будет обновлена смотровая площадка, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.

Петр Бирюков Воробьевская набережная Воробьевы Горы Москва
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