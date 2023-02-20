Собянин анонсировал благоустройство Воробьевской набережной

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы начнётся в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках запланированных работ появятся две новые смотровые площадки, аттракцион, с помощью которого можно будет совершить полет над Москвой-рекой, площадки для паркура и керлинга.

"Воробьевская набережная - один из самых важных объектов благоустройства 2023 года (...) Проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей - собственно набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина", - написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что благоустройство набережной станет логичным продолжением возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое, по словам мэра, постепенно выходит на финишную прямую.

Так, для любителей бега планируется сделать специальную дорожку с комфортным покрытием, для поклонников быстрой езды - двухстороннюю велороллерную трассу. Более удобными и разнообразными, по словам мэра, станут и пешие прогулки. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на 3 км.

"На крыше одного из причальных сооружений планируем открыть небольшую смотровую площадку с красивым видом на воду, речные трамвайчики и расположенные напротив "Лужники", - написал Собянин.

"Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку", - сообщил мэр.