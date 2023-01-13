Путин поручил рассмотреть вопрос об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля текущего года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами СПЧ, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, кабинет министров должен рассмотреть вопросы о развитии отечественного производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов для обеспечения ими россиян, лишившихся конечностей в ходе специальной военной операции на Украине.

Также правительству предлагается принять меры по обеспечению потребностей новых территорий в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний.