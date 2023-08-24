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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

TikTok оштрафован на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд назначил административный штраф в 2 млн рублй видеосервису TikTok за неудаление информации, доступ к которой следует ограничить, передал корреспондент "Интерфакса".

Это постановление вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Тимур Вахрамеев.

TikTok признан виновным в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Претензии Роскомнадзора к сервису возникли из выявленных Росмолодежью четырех видеороликов, содержащих информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях и представляющих, по мнению ведомства, вред для несовершеннолетних, говорится в материалах дела.

Защитник TikTok просил судью прекратить производство по делу, указав на нарушения, допущенные при производстве, а также на незначительность правонарушения.

TikTok Роскомнадзор Росмолодежь Таганский суд Тимур Вахрамеев
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