В Воскресенском районе не нашли разрушений после падения сбитого дрона

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава Воскресенского округа Подмосковья Алексей Малкин сообщил, что пострадавших и разрушений в результате падения сбитого беспилотника нет.

"В настоящее время не обнаружены следы разрушений, пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram.

В округе продолжается обследование лесного массива и водоемов и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Минобороны России сообщило, что утром 31 августа силы ПВО сбили БПЛА над Воскресенским районом. Из соображений безопасности вводились временные ограничения в работе аэропортов Московского авиаузла, сообщила Росавиация. 45 рейсов ушли в этот период на запасные аэродромы.