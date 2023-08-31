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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший по направлению к Москве, сбит силами ПВО в Воскресенском районе Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Сергей Собянин Московская область
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