Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший по направлению к Москве, сбит силами ПВО в Воскресенском районе Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.