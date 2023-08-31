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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Аэропорты Москвы возобновили работу после утренних ограничений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Московского авиаузла вернулись к штатной работе после ограничений, которые вводили рано утром из соображений безопасности.

"По решению "Государственной корпорации по организации воздушного движения" в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:21 до 09:00. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

Во "Внуково" ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты с 9:02, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

В Минобороны сообщили, что над Воскресенским районом Подмосковья утром 31 августа ПВО сбили беспилотник.

Домодедово Внуково Минобороны Московская область Воскресенский район
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