Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В День города в Москве прогнозируется августовская погода, столбики термометров поднимутся до +21 градуса, осадков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу переменная облачность, без осадков, ночью еще прохладно, но днем уже температура будет повышаться до +17...+19 градусов, по области до +16...+21 градусов. А 10 сентября уже температурный фон будет выше нормы, без осадков, солнышко будет, и днем температура будет около +20 градусов, а по области до +23 градусов. Возвращение к августовской погоде", - сказал Вильфанд.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе температура продолжит повышаться. "В начале следующей недели погода повысится на 1 градус. Мы возвращаемся назад в август. Будет антициклональная погода, поэтому давление высокое, а небо малооблачное, а это опять солнце, что в сентябре всегда радует", - добавил он.

Возвращению погоды к нормам августа будет предшествовать погода, соответствующая климатической норме. Так, в среду, 6 сентября, к центру европейской России подойдет циклон, однако "антициклон, который сейчас определяет погоду в Москве, оказался вполне устойчив, крепок, и физически, и нравственно, и не уступит свои позиции". Несмотря на то, что давление понизится на 6-8 мм ртутного столба, оно будет около нормы, "а в этом случае нет условий для мощного облакообразование, для сильных осадков, будет небольшой дождик".

"Примерно до полудня температура будет повышаться примерно до 20-градусной отметки, а затем резко пойдет вниз в связи с прохождением холодного фронта. Этот фронт обусловит облачность и небольшие осадки. И усиление ветра до 15 м/с", - добавил Вильфанд.

В четверг погода ухудшится. "В ночь на четверг уже малооблачно, давление опять подрастет. Температура ночью плюс 6 - плюс 8 градусов, по области от +4 до +9 градусов. Днем +15...+17 градусов. Утром будет прохладно, около +10 градусов - москвичи уже немного отвыкли от такой температуры. Но на самом деле температурный фон будет около нормы, может на полградуса ниже нормы. Такая погода уже сентябрьская", - отметил Вильфанд.

Пятница станет самым некомфортным днем на этой неделе. По словам Вильфанда, будет облачная погода, ночью температура от +4 до +9 градусов, а днем - +15...+17 градусов. Также прогнозируются кратковременные дожди. Из-за повышенной влажности и ветра, порывы которого будут до 17 м/с, погода будет некомфортной, а температура будет ощущаться как +10 градусов.

День города в столице отмечается во вторые выходные сентября. В этом году праздничные мероприятия пройдут 9-10 сентября.