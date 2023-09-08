Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, приняты все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, постоянно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме того, будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, добавил он.

На особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования, в этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники, сообщил Бирюков.