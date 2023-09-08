Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, приняты все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, постоянно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме того, будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, добавил он.

На особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования, в этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники, сообщил Бирюков.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Склад на площади 800 кв. м. горит на востоке Москвы

Запущено движение от станции "Селигерской" московского метро до "Физтеха"

Суд продлил еще на два месяца арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Власти сообщили, что сбитый в Подмосковье дрон нес взрывоопасные элементы

Атаки беспилотников на Москву

В результате атаки дрона в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж

Собянин запустил производство седана "Москвич 6"

Синоптики сообщили, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидается гроза

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Летевший на Москву дрон сбит силами ПВО рядом с Люберцами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });