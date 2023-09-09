В Москве пройдет празднование Дня города

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Празднование Дня города пройдет в Москве 9-10 сентября, для горожан в дни празднования 876-летия столицы запланировано более 150 крупных мероприятий, среди которых концерты, фестивали и мастер-классы.

В течение двух дней на столичных площадках выступят популярные российские исполнители и творческие коллективы городских учреждений культуры. Мероприятия охватят 15 площадок, среди которых парк искусств "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора, а также 12 окружных площадок в парках: "Ходынское поле", Измайловский парк, парк "Печатники", музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Коломенское", детский ландшафтный парк в Южном Бутове, ландшафтный парк "Митино", площадки на территории районов Солнцево, Ново-Переделкино, поселения Московский, а также в Зеленограде и Троицке. Кроме того, тематические программы запланированы еще в 17 парках культуры и отдыха.

Одной из главных площадок празднования станет парк искусств "Музеон", на сцене которого состоится "Движ фест". В течение двух дней здесь выступят десятки известных и начинающих артистов. Во второй день фестиваля на сцену вместе со взрослыми выйдут юные блогеры и звезды. 9 сентября концерты пройдут с 12:00 до 22:00, 10 сентября - с 15:00 до 21:00.

Кроме того, День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу, образовательные викторины, лекции и другие мероприятия. Специально для праздника московские рестораторы подготовят особое меню. Центральной площадкой станет спортивный комплекс "Лужники", где проходит Московский урбанистический форум. Там же 9 сентября в 18:00 состоится праздничный концерт на Большой спортивной арене.

Мероприятия ко Дню города подготовил и департамент транспорта. Так, в столице 9 сентября в 11:30 начнется парад трамваев. Транспортная колонна проследует от депо имени Баумана до Останкина и обратно. С 12:00 до 17:00 на территории депо будет работать выставка ретротранспорта. Гости смогут увидеть исторические вагоны и автомобили.

Кроме того, 9 и 10 сентября с 09:00 до 20:00 на Большой кольцевой линии метро пройдет парад поездов. Составы будут двигаться по направлению против часовой стрелки. Также 9 сентября в 11:00 начнется парад судов. Более 50 моделей речного пассажирского транспорта разных годов постройки пройдет от Южного речного вокзала до Андреевского моста мимо всех основных достопримечательностей столицы.

Ограничения на дорогах и работа транспорта

В День города поезда столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут ходить без перерыва в ночь с 9 на 10 сентября. До 23:30 интервал движения на МЦК составит 4 минуты, а после - 8 минут. Также в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

На время празднования изменится схема движения в нескольких округах Москвы.

Так, в субботу, 9 сентября, движение будет закрыто с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 8:00 до 16:00 на улицах Молодежная и Березовая, с 18:00 до окончания мероприятия в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1.

Кроме того, 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 движение будет недоступно на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы. Также в выходные с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. В воскресенье, 10 сентября, с 8:00 до 22:00 будет недоступно движение на Театральной улице.

В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.

Для передвижения по городу москвичи смогут воспользоваться велопрокатом, который с 8 по 10 сентября будет работать по специальным тарифам: "День города" - для станционных велосипедов и "День города 2.0" - для электровелосипедов 2.0. Их цена составит всего пять рублей. Для пользователей безлимитного билета "Единый" на карте "Тройка" и студентов с картой москвича велопрокат по-прежнему остается бесплатным.

Цена доступа к велосипеду составит пять рублей. Выбранный тариф действует 24 часа с момента оплаты. В него входит 60 минут бесплатного пользования, дальше тарификация будет поминутной: на станционные велосипеды - четыре рубля в минуту, на электровелосипеды 2.0 - пять рублей в минуту.