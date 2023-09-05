Движение на ряде улиц Москвы ограничат в выходные из-за мероприятий ко Дню города

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Схема движения в нескольких округах Москвы временно изменится на выходных, 9 и 10 сентября, в связи с проведением мероприятий ко Дню города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, в субботу, 9 сентября, движение будет закрыто с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 8:00 до 16:00 на улицах Молодежная и Березовая, с 18:00 до окончания мероприятия в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1.

Кроме того, 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 движение будет недоступно на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы.

Также в выходные с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41.

В воскресенье, 10 сентября, с 8:00 до 22:00 будет недоступно движение на Театральной улице.

В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.

В дептрансе просят пассажиров планировать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте в места ограничений.