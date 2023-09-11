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Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 42,5%, следует из данных Мосгоризбиркома (МГИК).

"Сергей Семенович Собянин набрал 76,4%", - сообщила глава МГИК Ольга Кириллова. Она отметила, что Собянин безоговорочно победил во всех районах.

"Явка избирателей составила 42,5%. Если говорить в абсолютных числах, то это 3 269 905 человек", - сказала она.

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Кроме того, Кириллова отметила, что участниками дистанционного электронного голосования стали 2,7 млн человек. Традиционным способом с помощью бумаги голосовали 571 тыс. человек. На дому проголосовали 116 100 избирателей.

Согласно данным в МГИК, на втором месте - член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11% голосов), на третьем - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61% голосов).

На четвертом месте - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") с 5,34% голосов; на пятом - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.

На выборах мэра столицы были зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов, вице-спикер Госдумы Даванков ("Новые люди"), член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Зюганов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Москва Сергей Собянин
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