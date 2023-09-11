Средняя явка на прошедших выборах составила 43,5%

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средняя явка на региональных выборах в России составила 43,5%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас в единый день голосования прошли 4200 избирательных кампаний, в которых, по информации на 9 утра сегодняшнего дня, приняли участие более 45 млн из потенциальных 67. Средняя явка составила 43,5 процента", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.

По ее словам, это самый высокий показатель явки на региональных выборах с 2017 года.

В период с 8 по 10 сентября в 86 регионах России прошли выборные кампании различного уровня.