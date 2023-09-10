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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Глава ЦИК "Единой России" заявил, что партия набирает большинство всех новых регионах РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В ходе выборов на новых территориях партия "Единая Россия" получает большинство, заявил глава центрального исполнительного комитета Александр Сидякин.

"Мы получаем уверенную поддержку, по предварительным данным везде набираем большинство, более двух миллионов 700 тысяч человек во всех четырех регионах отдали голоса за "Единую Россию", - сказал Сидякин в воскресенье на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

Он добавил, что "явка везде хорошая, самая лучшая она в Донецкой народной республике". "Предварительные данные таковы, что 74,4 процента сейчас есть в Луганской народной республике, почти 75% в Херсонской области, за 80% в Запорожской области

В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что явка в регионе составила практически 80 процентов.

"И более 78% за "Единую Россию", - уточнил он.

"Мы, конечно, такой кредит доверия должны оправдать. Народная программа, с которой мы шли на выборы, должна быть реализована", - отметил Сидякин.

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