Эксперты ждут ухода 20% покупателей с рынка вторичного жилья Москвы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Со вторичного рынка жилья Москвы могут уйти до 20% покупателей, считают в "Инком-Недвижимость".

"Когда уже нельзя будет взять ипотеку на прежних условиях, мы ожидаем резкое снижение покупательского интереса - до 20% клиентов вторичного сегмента может уйти. И даже то, что по расписанию у нас высокий сезон, не поможет выровнять ситуацию", - прогнозирует директор направления "Вторичный рынок" Сергей Шлома.

В компании объяснили, что на рынке наблюдалось такое явление, как "преждевременный спрос", когда клиенты стараются провести сделки раньше, чем планировали, опасаясь ухудшения условий кредитования. С мая 2023 года спрос на вторичном рынке Москвы был на 20-25% выше нормы; в августе эффект толпы увеличил продажи еще на 15% и в 1,6 раза за год. Однако, по данным экспертов, уже в конце августа ажиотаж пошел на спад, сентябрьские показатели вернут спрос в норму, а последующие продемонстрируют падение.

На фоне ажиотажа предложение в компании сократилось на 20%. Но продавцы в большинстве не повышали стоимость своих объектов. Собственники понимают, что продать нужно сейчас, потому что позже, после ослабления спроса за счет ухода ипотечных покупателей, сделать это будет проблематично.

Ослабление же спроса неизбежно повлияет на коррекцию цен вниз. При этом в компании уверены, что дальнейшее удешевление не произойдет быстро - до конца года мы не увидим понижения цены.

В настоящее время, по данным Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости", на вторичном рынке старой Москвы средняя цена квадратного метра составляет 276,8 тыс. руб. против 372,5 тыс. руб. в старомосковских новостройках - разница 34,6%. Среднестатистическая вторичная квартира стоит 13,83 млн руб., первичная 20,37 млн руб. - разница на 47,3%. На вторичном рынке старой Москвы за год метр подешевел на 1,7%, квартира на 4,1%.