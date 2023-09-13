Собянин зарегистрирован избранным мэром Москвы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин, участвовавший в выборах мэра столицы, на заседании Мосгоризбиркома (МГИК) в среду был зарегистрирован избранным мэром Москвы.

Решение принято единогласно.

"Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Сергея Семеновича Собянина, выдать Сергею Семеновичу Собянину удостоверение об избрании мэром Москвы, опубликовать настоящее решение в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кириллова на заседании.

Результаты выборов мэра Москвы официально были утверждены решением МГИК в минувший вторник. Победителем признан действующий Сергей Собянин, за которого проголосовали 76,39% москвичей.

Согласно итоговым данным МГИК, на втором месте - член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11% голосов); на третьем - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61% голосов).

На четвертом месте - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") с 5,34% голосов; на пятом - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.