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Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин во время торжественной церемонии инаугурации
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Избранный мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса".

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - зачитал присягу Собянин на церемонии.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила Собянину удостоверение и должностной знак мэра Москвы. После этого, согласно уставу, мэр считается вступившим в должность.

Результаты выборов мэра столицы официально были утверждены решением МГИК в минувший вторник. Победителем признан Собянин, за которого проголосовали 76,39% москвичей.

Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. 8 сентября 2013 года он был избран мэром на досрочных выборах, 9 сентября 2018 года - переизбран на новый срок.

Сергей Собянин Москва
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