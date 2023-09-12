Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов, следует из итоговых данных Мосгоризбиркома (МГИК).

"Собянин Сергей Семенович - 2 499 114 голосов или 76,39% (...) Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", - сказала сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании комиссии.

По ее словам, выборы мэра Москвы признаны легитимными и открытыми. "Задача, о которой мы говорили в этих стенах перед началом выборов - триада выборов мэра, а именно легитимность, открытость и надежность - полностью реализованы", - сказала Кириллова.

Согласно итоговым данным МГИК, на втором месте - член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11% голосов); на третьем - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61% голосов).

На четвертом месте - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") с 5,34% голосов; на пятом - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.

Ранее в понедельник, 11 сентября, глава ЦИК РФ Элла Памфилова подвела предварительные итоги прошедших выборов различного уровня. Она сообщила, что средняя явка на выборах в России составила 43,5%, это самый высокий показатель с 2017 года.

В период с 8 по 10 сентября в России проводились выборные кампании различного уровня. Прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.

Мосгоризбирком Ольга Кириллова Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Новой Москве открыта трасса между Варшавским и Калужским шоссе

В Новой Москве открыта трасса между Варшавским и Калужским шоссе

Средняя цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла на 51 копейку

Средняя цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла на 51 копейку

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%

Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов

Путин и Собянин открывают движение по новым транспортным магистралям Москвы

Путин и Собянин открывают движение по новым транспортным магистралям Москвы

Путин проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и мэра Москвы

Путин проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и мэра Москвы

Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Задержки с СМС для онлайн-голосования на выборах мэра Москвы объяснили кибер-атаками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });