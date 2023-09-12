Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов, следует из итоговых данных Мосгоризбиркома (МГИК).

"Собянин Сергей Семенович - 2 499 114 голосов или 76,39% (...) Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", - сказала сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании комиссии.

По ее словам, выборы мэра Москвы признаны легитимными и открытыми. "Задача, о которой мы говорили в этих стенах перед началом выборов - триада выборов мэра, а именно легитимность, открытость и надежность - полностью реализованы", - сказала Кириллова.

Согласно итоговым данным МГИК, на втором месте - член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11% голосов); на третьем - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61% голосов).

На четвертом месте - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") с 5,34% голосов; на пятом - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.

Ранее в понедельник, 11 сентября, глава ЦИК РФ Элла Памфилова подвела предварительные итоги прошедших выборов различного уровня. Она сообщила, что средняя явка на выборах в России составила 43,5%, это самый высокий показатель с 2017 года.

В период с 8 по 10 сентября в России проводились выборные кампании различного уровня. Прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.