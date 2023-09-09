Число пассажиров МЦД-3 в сутки достигает 390 тыс.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число пассажиров третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в столице составляет 380-390 тыс. человек в сутки; к 2025 году это количество может достигнуть 450 тыс., сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Итоги запуска D3 существенно выше тех наших первоначальных планов, которые мы себе строили, когда готовились к запуску. В первый день у нас количество пассажиров сразу же выросло на 15% - до 350 тыс. Сейчас мы перевозим 380-390 тыс. пассажиров в сутки", - сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24" в субботу.

По его словам, "если брать период до запуска диаметров и сегодняшний день, то количество пассажиров выросло почти в 1,5 раза".

"Третий диаметр сделан с самого начала с большим запасом провозной способности, и мы понимаем, что, например, к 2025 году количество пассажиров может быть где-то в районе 450 тыс. Та уже инфраструктура, те поезда, которые сегодня курсируют, те вокзальные комплексы, московские городские вокзалы позволяют это количество уже вывести с учетом развития на будущее, то есть и 2025, и 2030 год, инфраструктура справится", - отметил он.

17 августа президент РФ Владимир Путин дал старт пассажирскому движению по МЦД-3.

Третья линия Московских центральных диаметров связала Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединила Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Длина диаметра составляет 85 км. Всего на маршруте 38 станций, на 14 из них пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.