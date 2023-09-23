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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Расписание части поездов Белорусского направления МЖД изменится с субботы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с субботы, 23 сентября до начала декабря в связи с реконструкцией остановочного пункта "Тестовская" первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), сообщается на сайте МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановочного пункта Тестовская МЦД-1", - говорится в сообщении.

Так, технологическое "окно" назначено с 3:00 23 сентября до 3:00 9 декабря. В этот период железнодорожники приступят к реконструкции платформы №1, а также удлинению пешеходного тоннеля, по которому ранее осуществлялся выход в город с платформ. В результате взамен старой платформы будет возведена новая, с навесом для защиты от осадков на всю длину. Существующий тоннель станет транзитным, а рядом с ним будет построен новый подземный вестибюль для прохода на платформы.

Отмечается, что всего на "Тестовской" в результате реконструкции возведут три платформы для остановки поездов МЦД-1, дальних пригородных и экспрессов до Одинцово и Усово. Спуски с платформ оборудуют эскалаторами и лифтами. Также будет построен новый вестибюль со стороны Шмитовского проезда для удобного прохода на станцию для жителей ближайших районов и обеспечения пересадки на Московское центральное кольцо.

На период работ четвёртый путь на перегоне Фили - Москва-Смоленская будет временно закрыт, а движение организовано по оставшимся трем путям, что повлияет на расписание некоторых пригородных поездов преимущественно Усовской ветки.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Москва
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