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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Общая площадь открытых в России ТЦ стала минимальной за последние пять лет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Общая площадь новых торговых центров, открытых в России в 2022 году, стала минимальной за последние пять лет, рассказала журналистам Надежда Цветкова, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP.

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По ее данным, из планировавшихся на начало 2022 года 195 тыс. кв.м торговых площадей были построены 128 тыс. кв.м (58 тыс. кв.м в Москве и 70 тыс. кв.м в регионах).

Эксперт добавила, что в Москве новое предложение целиком сформировано за счет ТЦ районного формата (GLA 5-20 тыс. кв.м) - как в виде отдельных объектов, так и в составе МФК.

Планы по вводу новых торговых центров в Москве и регионах скорректированы.

Цветкова связала эту ситуацию в том числе с уходом ритейлеров из России. Все публичные международные бренды проведут реструктуризацию или покинут российский рынок. По состоянию на конец 2022 года доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности или реструктуризации бизнеса составляет 35% и 28%, соответственно.

Трансформации, происходящие с арендаторами ТЦ, могут привести к росту уровня свободных площадей в ТЦ Москвы до 10-15% в 2023 году в случае оптимистичного сценария, и до 15-20% в случае негативного развития событий.

В регионах России за первое полугодие было введено порядка 74 тыс. кв. м торговых площадей. В основном, новое строительство представляло собой расширение уже существующих объектов.

В целом, на 2023 год запланировано открытие 274 тыс. кв.м (по 137 тыс. кв.м в регионах и в Москве). Однако сохраняющийся высокий уровень риска в экономике продолжит корректировать планы девелоперов и может привести к сдвигу сроков ввода объектов.

Что касается устаревших ТЦ, то, по мнению эксперта, будет практиковаться снос и редевелопмент таких объектов в жилье. Дополнительно торговые площади могут быть использованы под размещение складов или производств.

Ставки аренды будут продолжать снижаться, особенно в недавно открытых ТЦ.

"Мы ожидаем, что прайм-ставки аренды в следующем году будут снижаться (до -10% в топовых ТЦ и до -15% в ключевых ТЦ). При проведении реструктуризации брендов уровень риска недополучения прибыли для арендодателей возрос, поэтому в ряде случаев арендные платежи для таких ритейлеров будут увеличены", - говорят в CORE.XP.

Офисная недвижимость в 2022 году

При этом рынок офисной недвижимости России в 2022 году продемонстрировал устойчивость и хорошую активность на фоне неопределенности, сообщила Ирина Хорошилова, старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости и направления интегрированных решений для клиентов CORE.XP.

"Выразилось это в сравнительно высоких показателях спроса, незначительном и плавном росте доли свободных площадей и стабильном уровне ставок аренды", - сказала она.

По ее словам, спрос оказался даже выше консервативных прогнозов начала года и ожидается на уровне чуть более 1 млн кв. м по итогам 2022 года.

Активность арендаторов в большей степени относится к оптимизации и переездам, нежели к расширению площадей и открытиям дополнительных офисов, добавила эксперт.

Ключевым трендом в структуре спроса для этого года является сильное преобладание сделок по готовым площадям. Дороговизна отделки и высвобождение площадей в существующих зданиях привели к тому, что 80% спроса пришлось на готовые офисы. Таким образом, спрос на аренду офисных площадей в 2022 году практически на 100% был реализован с помощью готовых помещений с отделкой.

Доля свободных площадей в 2022 году вернулась к росту и на конец года должна составить порядка 11% с учетом предложений как прямой аренды, так и субаренды. В целом за год объем доступных площадей прирастал плавно и вырастет к концу IV квартала всего на 3,4 п.п. относительно показателя конца 2021 года (7,6%).

Дальнейшую динамику прироста свободных площадей можно оценить исходя из планов уходящих компаний: те, кто будет уходить и освобождать площади уже приняли решение. "По нашим оценкам, доля свободных площадей, включая все варианты и прямую аренду, и субаренду, может составить максимум 12%, пик мы ожидаем к концу I кв. 2023 года и далее стабилизацию показателя", - уточнили в компании.

Ставки аренды на фоне плавного прироста доли свободных площадей оставались в целом на уровне предыдущего года и даже показали небольшой рост.

Объем строительства в 2022 года должен составить около 300 тыс. кв. м., что заметно меньше аналогичного показателя 2021 года. Основная причина такой динамики - перенос завершения стройки ряда объектов на более поздний период. Так уже в следующем году ожидается рост показателя до 400 тыс. кв. м, а пиковое значение в девелоперской активности рынок может увидеть в 2024 году, на который запланировано более 1 млн кв. м новых офисных площадей.

Надежда Цветкова Москва CORE.XP Ирина Хорошилова
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