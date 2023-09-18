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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Все сети АЗС в Москве вновь повысили цены на дизтопливо

Средняя цена литра ДТ превысила 62 рубля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена дизельного топлива на столичных заправках за неделю выросла на 47 коп., до 62,13 руб./л, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Рост цен отмечается на всех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. Наибольшее подорожание дизтоплива отмечено на заправках "НефтьМагистрали" - на 2 рубля, до 68,19 руб./л. "Татнефть" повысила стоимость ДТ на 57 коп., до 61,06 руб./л. На заправках "Роснефти" и Teboil ДТ выросло в цене на 50 коп., до 61,53 руб./л и 62,32 руб./л соответственно.

"Газпром нефть" повысила стоимость дизтоплива на своих заправках на 40 коп., до 61,81 руб./л. "ЛУКОЙЛ" повысил стоимость дизтоплива на АЗС под собственным именем, а также работающих под брендом "ЕКА" на 8 коп., до 61,68 руб./л и 61,96 руб./л соответственно. На заправках "Транс АЗС" дизельное топливо подорожало на 7 коп., до 63,96 руб./л.

Цены на бензин на прошлой неделе ускорили рост. Средневзвешенная цена Аи-92 в столице выросла на 20 коп., до 50,76 руб./л, Аи-95 - на 23 коп., до 56,30 руб./л.

Рост цен на моторное топливо в рознице отражает динамику биржевых торгов. В настоящее время цены на СПбМТСБ и на бензины, и на дизельное топливо находятся на исторических максимумах. Их активный рост продолжается на протяжении нескольких месяцев.

Московская топливная ассоциация Москва
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