Цены на дизтопливо в США и Европе растут из-за недостаточных объемов выпуска

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточный объем дизельного топлива, что открывает новый "инфляционный фронт", пишет агентство Bloomberg.

Даже стремительный подъем цен на нефть не идет ни в какое сравнение с темпами подорожания дизтоплива. Цены на дизель в США подскочили выше $140 за баррель на прошлой неделе - до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Стоимость топлива в Европе с лета взлетела на 60%.

"Мы рискуем увидеть сохраняющуюся напряженность на рынке, особенно на дистилляты, в зимние месяцы", поскольку НПЗ не справляются, сказал глава отдела нефтяного рынка Международного энергетического агентства Торил Босони. В дистилляты входит, в том числе дизтопливо.

Экстремально жаркая погода в Северном полушарии этим летом привела к тому, что производство многих НПЗ было ниже, чем обычно. По словам аналитика Goldman Sachs Каллума Брюса, на них также оказывается давление, чтобы они производили другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, спрос на которые резко возрос.

"Европейские нефтеперерабатывающие заводы также не смогли нарастить поставки летом из-за повсеместных незапланированных простоев", - отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании FGE Юджин Линделл.

С приближением более прохладных зимних месяцев ограничения на НПЗ, связанные с погодой, в целом ослабляются. Даже если некоторые предприятия будут проходить плановое сезонное техническое обслуживание, есть надежда на некоторое смягчение кризиса дизельного топлива, отмечается в статье.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что падение спроса в пандемию COVID-19 привело к закрытию менее эффективных НПЗ. Сейчас потребление восстановилось, но многие нефтеперерабатывающие заводы исчезли.

Кроме того, остаются опасения относительно объемов поставок со стороны ряда ключевых стран-экспортеров дизтоплива, включая Россию и Саудовскую Аравию. Китай недавно ввел новую квоту на экспорт топлива, но трейдеры и аналитики в Азии заявили, что запланированного в настоящее время объема будет недостаточно, чтобы предотвратить напряженность на рынке до конца этого года. Основную часть 2023 года поставки из страны оставались на уровне пятилетних сезонных минимумов.

"Дизтопливо - это топливо для 18-колесного грузовика, который перевозит продукцию с предприятия на рынок, поэтому когда цены растут, повышение транспортных расходов перекладывается на бизнес и потребителей", - отмечает Клэй Сейгл из Rapidan Energy Group. Хотя усиливается надежда на то, что экономика США сможет избежать рецессии, "скачок цен на энергоносители, будь то бензин или дизельное топливо, может подорвать большую часть этого прогресса", добавил он. По словам эксперта, растущие цены на дизтопливо также могут подтолкнуть НПЗ к тому, чтобы отдать предпочтение ему в ущерб производству бензина.