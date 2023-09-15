Стоимость Аи-92 на бирже впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на дизельное топливо и бензин продолжили активный рост на уходящей неделе, практически ежедневно обновляя рекорды, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России; так, стоимость Аи-92 на бирже впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизтоплива на бирже за неделю увеличилась на 4%, до 73 613 руб./т.

Биржевые цены на Аи-92 росли последовательно день ко дню, увеличились на 4% относительно уровня закрытия торгов в предыдущую пятницу, до 70 372 руб./т. В свою очередь, стоимость 95-го бензина сохранилась на уровне конца прошлой недели, подешевев всего на 176 рублей, до 75 892 руб./т.

Кроме того, очередного рекорда достигла биржевая цена авиакеросина - 76 891 руб./т (рост за неделю 5,9%), а также топочного мазута - 39 136 руб./т (рост на 4,4%).

Стоимость сжиженных углеводородных газов на бирже продемонстрировала боковую динамику, практически не изменившись относительно уровня прошлой недели, - 24 828 руб./т.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию.

Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.

В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание с представителями нефтяных компаний по поводу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. По словам осведомленного источника "Интерфакса", с докладами выступят представители Минэнерго о ситуации на рынке нефтепродуктов, представитель ФАС расскажет о ситуации в разрезе регионов и ключевых поставщиков.