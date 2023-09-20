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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Не менее 10 квартир повреждено взрывом газа в Балашихе

Обрушились три этажа, уточнили подмосковные власти

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - В Балашихе после взрыва газа в жилом доме обрушились этажи с третьего по пятый, не менее 10 квартир повреждено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим.

Губернатор добавил, что на место выехал вице-губернатор по безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в настоящее время спасатели извлекают пострадавших из под обломков девятиэтажки в Балашихе, где взорвался бытовой газ.

"По предварительным данным обнаружены пострадавшие, они подают признаки жизни. Проводится деблокирование", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщалось об обрушении двух этажей от взрыва газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе.

Балашиха Московская область Подмосковье
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