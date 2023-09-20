Из-за взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе обрушились два этажа

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в подмосковной Балашихе, есть обрушения, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего и четвертого этажей", - сказали в экстренных службах.

Там добавили, что есть угроза обрушения верхних этажей.

Информации о пострадавших пока нет.