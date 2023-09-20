Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Балашихе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе есть жертвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми", - сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе взорвалась газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого, пятого этажей, повреждены не менее 10 квартир.

Есть угроза обрушения верхних этажей.