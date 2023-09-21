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В Москве дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров

В Москве дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве дорожные камеры теперь будут обнаруживать непристегнутых пассажиров, за это нарушение штрафовать на 1000 рублей будут владельца автомобиля, сообщил городской Департамент транспорта.

Врио заммэра столицы Максим Ликсутов добавил, что всего в городе выявлять непристегнутых водителей могут около 500 камер с искусственным интеллектом.

"Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта", - сказал Ликсутов.

Максим Ликсутов ЦОДД Москва Дептранс
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