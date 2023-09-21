Что произошло за день: четверг, 21 сентября

Задержание первых подозреваемых в связи с гибелью миротворцев в Карабахе, запрет на экспорт топлива из России и экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели миротворцев РФ в Карабахе накануне, сообщил источник в российском силовом ведомстве. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении двух уголовных дел об обстрелах двух автомобилей и гибели шести миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину в связи с происшествием.

- Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября. Мера нацелена на то, чтобы насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщили в кабмине.

- Россия с 1 октября вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Пошлина составит от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взиматься она будет при курсе 80 руб./$1 и выше.

- Подготовлен пакет законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии. По словам председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Александра Хинштейна, инициатива не имеет ничего общего со "слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер".

- Состоялась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха. Новая встреча состоится в ближайшее время. Пока шли переговоры, МВД непризнанного Нагорного Карабаха сообщили об обстреле Степанакерта, азербайджанская сторона эту информацию отвергла.

- Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год, следует из отчета на сайте агентства. В Минспорта РФ считают, что к России не должны применяться прежние правила по формированию взноса из-за того, что страна вышла из Совета Европы в 2022 году.

- В Москве дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров. По данным ЦОДД, речь идет только о тех пассажирах, которые занимают переднее сиденье.