В октябре изменится расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По будням со 1 по 31 октября изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) из-за ремонта инфраструктуры, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Изменения в этот период планируются с 19:00 до 6:00.

На Савеловском направлении интервалы движения будут увеличены с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1,5 часов. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от "Дегунино" до "Лобни".

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях "Беговая" и "Тестовская".

Кроме того, скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от "Бескудниково" до "Лобни": 2-6, 16-20, 30-31 октября будет закрыт путь в Москву, 9-13 и 23-27 сентября - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути.

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.