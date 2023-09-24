Детенышу панды из Московского зоопарка исполнился месяц

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Детенышу панды, родившемуся в столичном зоопарке, исполнился месяц, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды - большая и маленькая - чувствуют себя прекрасно", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что специалисты проводят регулярные осмотры детеныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть всё необходимое. "В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детеныш подрос, у нее появилась шерсть, изменилась терморегуляция - и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр", - рассказал мэр.

"Сейчас маленькая панда весит 1 288 граммов, а по размеру она - 36,8 см, - добавил он. - Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес".

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его родители - панды Жуи и Диндин. Китайское правительство в 2019 году подарило их Москве в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".