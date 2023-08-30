В Московском зоопарке родился детеныш панды

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке у панд Жуи и Диндин родился детеныш. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин и напомнил, что это первый случай в истории России.

"Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег, - добавил мэр. - "Рождение детенышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества".

Самец Жуи и самка Диндин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. Перед этим в Московском зоопарке для них оборудовали вольеры, а сотрудники зоопарка прошли стажировку в Китае.

В начале мая панды прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине. Предполагалось, что они поселятся в Москве на 15 лет, юридически они принадлежат Китаю, в России находятся на временном содержании, их потомство также принадлежит КНР.

5 июня панд навестили президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Доступ посетителей к вольерам панд открылся на следующий день.

По информации Собянина, весной 2023 года подросших панд свели в один вольер. Зоопарк сообщил об этом только в середине июля. Для контроля процесса в Москву из Китая приезжал эксперт по размножению больших панд.