Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Московском зоопарке родился детеныш панды

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке у панд Жуи и Диндин родился детеныш. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин и напомнил, что это первый случай в истории России.

"Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег, - добавил мэр. - "Рождение детенышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества".

Самец Жуи и самка Диндин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. Перед этим в Московском зоопарке для них оборудовали вольеры, а сотрудники зоопарка прошли стажировку в Китае.

В начале мая панды прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине. Предполагалось, что они поселятся в Москве на 15 лет, юридически они принадлежат Китаю, в России находятся на временном содержании, их потомство также принадлежит КНР.

5 июня панд навестили президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Доступ посетителей к вольерам панд открылся на следующий день.

По информации Собянина, весной 2023 года подросших панд свели в один вольер. Зоопарк сообщил об этом только в середине июля. Для контроля процесса в Москву из Китая приезжал эксперт по размножению больших панд.

Московский зоопарк Владимир Путин Сергей Собянин Си Цзиньпин Сычуань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Пожар возник в Москве на площади трех вокзалов

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Росавиация сообщила о 10 рейсах, уходивших на запасные аэродромы в Москве

Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

Столичный парк "Зарядье" открыт для посетителей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });