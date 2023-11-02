Родившаяся в Москве панда начала видеть и слышать

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Самочка панды, которая родилась в августе в Московском зоопарке, начала видеть и слышать, сообщила в Telegram гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", - написала Акулова.

Это первый детеныш панды, родившийся на территории России. 24 октября пресс-служба зоопарка сообщила, что ей исполнилось два месяца, на тот момент она весила 3 428 грамм и подросла в длину. Имени у нее пока нет.

Детеныш с мамой Диндин находятся во внутреннем вольере, самец Жуи пока выходит гулять и в наружный.