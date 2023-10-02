Более 60% российских выпускников 9-х классов уходят в колледжи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Более 60% учеников 9-х классов выбирают обучение в колледжах в 2023 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на всероссийском конкурсе "Мастер года".

"Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования (СПО) среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 миллиона", - сообщила Голикова, слова которой цитируют в ее аппарате в понедельник.

Вице-премьер отметила, что занятость выпускников колледжей составляет 80%.

Она добавила, что среднее профессиональное образование - это более 3,5 тыс. колледжей и более 3,7 млн студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тыс. педагогов.

Голикова рассчитывает, что к 2028 году система профобразования обеспечит выход на производство более 1 млн специалистов приоритетных отраслей.