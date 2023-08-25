Дептранс предупредил об изменениях графика на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится в ночь с 26 на 27 и с 27 по 28 августа в связи с обновлением инфраструктуры, сообщил Департамент транспорта Москвы.

"С 22:00 до 5:19 с 26 на 27, с 27 на 28 августа на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов (...) С полуночи до 5 утра будут закрыты пути от "Савеловской" до "Бескудниково" - здесь будет проводиться обновление инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Будет изменено время отправления последних поездов.

Кроме того, скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

Центральная пригородная пассажирская компания назначила компенсационные автобусы от станции "Можайск". С их маршрутом можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Также для поездок в аэропорт пассажиры могут воспользоваться автобусом 1195 от станции метро "Ховрино" - автобус ходит с интервалом 10 минут.