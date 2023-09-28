В мэрии Москвы отметили спад заболеваемости ОРВИ с начала недели на 18%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве заболеваемость ОРВИ и COVID-19 снизилась на 18% с начала недели, ситуация с распространением вирусных инфекций в столице стабилизировалась и на сегодняшний день соответствует стандартным показателям для этого времени года, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"С начала недели заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 29%, среди взрослых - на 7%. По COVID-19 ситуация также благоприятная: только за последние три дня мы фиксируем уменьшение количества заболевших на 5% среди взрослых и почти на 40% среди детей. В целом же с начала этой недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%", - сказала она журналистам.

Ракова напомнила, что Москва планово готовила систему здравоохранения города к работе в осенне-зимний период. Для этого в городских поликлиниках разделяют потоки пациентов, выделяя отдельный прием больных ОРВИ, организовано ношение масок. Были дополнительно усилены детские поликлиники. Также в столице планово разворачивают койки в медицинских учреждениях, в школах и детсадах Москвы проходит плановая вакцинация против гриппа.

"С уверенностью можем сказать, что принятые меры позволили оказать помощь всем заболевшим в полном объеме, стабилизировать ситуацию и выйти на стандартные для этого времени показатели заболеваемости ОРВИ", - отметила заммэра.