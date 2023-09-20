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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

На грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

На грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в структуре заболеваемости преобладает риновирус, на COVID-19 приходится около 20% случаев заболевания, а на грипп - менее 1%, сообщила телеканалу "Россия 1" и.о. заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

"На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%. 20% составляет ковид и менее 1% грипп. Он только приходит в наш город. На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп Н1N1", - сказала она.

По ее словам, вирус Н1N1 отличается от волны этого гриппа 2009 года: "Это другой вирус. Он очень серьезно отмутировал и стал в 20% слабее своего предшественника".

Говоря о коронавирусе, она уточнила, что "здесь ситуация более благоприятная". "На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевает где-то около 700 человек", - сообщила и.о. заммэра.

По ее данным, ОРВИ и COVID-19 в основном протекает в форме обычной простуды, которая не вызывает тяжелого течения.

"Тяжелое течение бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей с ослабленным здоровье, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", - сказала Ракова.

Анастасия Ракова Москва Коронавирус
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