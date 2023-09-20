В Москве пройдут клинические испытания "Спутника V", адаптированного под "омикрон"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве скоро начнут клиническое исследование обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава, адаптированной против штамма "омикрон", сообщила телеканалу "Россия 1" и. о. заммэра города Анастасия Ракова.

"Разработчики вакцины "Спутник V", институт Гамалеи разработали новую вакцину. Уже вакцина от "омикрона", от подлинии XBB. В ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала она.

По ее данным, преобладающим среди штаммов коронавируса в Москве является "омикрон" и его подлиния ХВВ, на которую приходится две трети от всех заболевших.

"На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сказала также Ракова.

По ее словам, это связано с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже, чем обычно: в конце августа, а не в середине лета.

Ракова также отметила, что в столице создана система мониторинга управления вирусными инфекциями.

"Перед началом эпидемиологического сезона мы проводим тотальный скрининг всех заболевших, мы понимаем практически всегда, как будет развиваться та или иная волна, по какой кривой, так скажем, она пойдет", - сказала она.

Ранее 20 сентября Ракова сообщила, что в целом в структуре заболеваемости в столице на риновирус приходится 74% случаев, еще 20% составляет ковид и менее 1% грипп Н1N1.