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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Что произошло за день: суббота, 30 сентября

Выезд в Армению более ста тысяч жителей Нагорного Карабаха, победа "Оренбурга" над "Зенитом", домашний арест для водителя, сбившего пешеходов в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство Армении сообщило об эвакуации 100 417 человек из Нагорного Карабаха. Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что в регионе осталось максимум несколько сотен человек.

- В Баку заявили о гибели военного из-за обстрела с территории Армении днем в субботу. В пресс-службе Минобороны Армении заявили, что сообщение не соответствует действительности. Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки.

- Более 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта за прошедший год, сообщили в МВД РФ.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте бывшего министра иностранных дел непризнанной НКР. По информации ведомства, следствием установлено, что Бабаян "занимался координацией деятельности террористических группировок". В минувший четверг Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.

- Водитель, сбивший пешеходов в центре Москвы, отправлен под домашний арест. Как сообщалось, накануне вечером на Большой Никитской водитель на "Мерседесе" заехал на тротуар и сбил пешеходов, пострадали пять человек.

- "Оренбург" впервые в истории победил "Зенит" в РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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